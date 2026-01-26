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26 января, 11:41

Хабиб назвал сроки нового боя Умара Нурмагомедова: «Мы готовы провести его уже в мае или в июне»

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост после победы своего троюродного брата Умара Нурмагомедова на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

25 января 30-летний россиянин одержал победу над бразильцем Дейвесоном Фигередо единогласным решением судей.

«Поздравляю, брат, с очередной победой. За три месяца провел два боя. Все только начинается, и ты только разгоняешься. Дадут за пояс или нет, нам без разницы, мы готовы провести бой уже в мае или в июне.

Братка Усман (Нурмагомедов), передаем эстафету тебе, 7 февраля в Дубае ждем уже твоей победы», — написал Хабиб в социальных сетях.

На счету Умара Нурмагомедова теперь 20 побед при одном поражении в профессиональных ММА. 38-летний Фигередо проиграл шестой поединок. Также у него 25 побед, а один бой завершился вничью.

7 февраля россиянин Усман Нурмагомедов проведет титульный бой PFL в легком весе против британца Альфи Дэвиса на турнире в Дубае (ОАЭ).

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Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
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