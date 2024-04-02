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Сегодня, 17:04

Петр Ян рассказал, сможет ли он вновь стать чемпионом UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян в интервью ютуб-каналу Gorilla Fighting рассказал, сможет ли он вновь стать чемпионом сильнейшей лиги мира.

— Сможет ли Петр Ян снова стать чемпионом UFC? Как ты сам чувствуешь?

— Чувствую, да.

— Сколько тебе для этого понадобится времени?

— Не знаю.

— Но ты готов еще драться 4 года, 5 лет?

— Нет, конечно.

— Какой срок сам себе ставишь?

— Пару лет. Думаю, за пару лет можно [вновь стать чемпионом UFC], а там посмотрим. Я вижу такой план, и я его придерживаюсь, — сказал Ян.

В последнем поединке, который состоялся в марте на турнире UFC 299 в Майами, Петр Ян единогласным решением судей победил представителя Китая Сонга Ядонга.

Всего на счету Яна 17 побед и 5 поражений.

Петр Ян
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