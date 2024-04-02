Петр Ян рассказал, сможет ли он вновь стать чемпионом UFC
Российский боец легчайшего дивизиона UFC Петр Ян в интервью ютуб-каналу Gorilla Fighting рассказал, сможет ли он вновь стать чемпионом сильнейшей лиги мира.
— Сможет ли Петр Ян снова стать чемпионом UFC? Как ты сам чувствуешь?
— Чувствую, да.
— Сколько тебе для этого понадобится времени?
— Не знаю.
— Но ты готов еще драться 4 года, 5 лет?
— Нет, конечно.
— Какой срок сам себе ставишь?
— Пару лет. Думаю, за пару лет можно [вновь стать чемпионом UFC], а там посмотрим. Я вижу такой план, и я его придерживаюсь, — сказал Ян.
В последнем поединке, который состоялся в марте на турнире UFC 299 в Майами, Петр Ян единогласным решением судей победил представителя Китая Сонга Ядонга.
Всего на счету Яна 17 побед и 5 поражений.
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