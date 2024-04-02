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Допинг

Сегодня, 13:40

Конор Макгрегор стал самым тестируемым на допинг бойцом UFC с начала 2024 года

Давид Хачатрян
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По итогам первого квартала этого года экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) стал самым тестируемым бойцом лиги в рамках новой антидопинговой программы промоушена. Согласно новой программе, Макгрегор уже сдал пять тестов в этом году, сообщает издание Bloody Elbow.

Экс-чемпион в среднем весе Шон Стрикленд (28-6) и второй номер рейтинга в женском легчайшем весе Майра Буэно Сильва (10-3) занимают второе место по количеству сданных тестов — по три на каждого. При этом действующий чемпион полусреднего веса Леон Эдвардс (22-3), действующий чемпион в легком весе Ислам Махачев (25-1) и экс-чемпион полулегкого веса Александр Волкановски (26-4) не прошли ни одного теста с начала года.

Конор Макгрегор
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