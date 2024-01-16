Оскар Де Ла Хойя высмеял Дану Уайта: «Почему бойцы ММА идут в бокс?»

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя (36-6) ответил главе UFC Дане Уайту, который сказал, что бойцы MMA не зарабатывают больше денег в боксе.

«Кажется, я слышал, как Дана Уайт сказал что-то вроде: «Бойцы ММА не зарабатывают больше денег в боксе». Все, что я могу сделать, — это рассмеяться, — сказал Де Ла Хойя в интервью MMA Mania. — Ты что, издеваешься? Почему, по-твоему, бойцы ММА идут в бокс? Когда Дана Уайт говорит, что они не зарабатывают больше денег, это полная чушь. Они зарабатывают кучу денег на ринге, в боксе. И это главное. Вот почему вы видите Джошуа и Нганну. Эти парни — воины».

Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC в тяжелом весе Франсис Нганну (17-3) может заработать за бой с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (34-0) от 10 до 50 млн долларов. В UFC камерунец зарабатывал от 23 до 600 тысяч долларов.