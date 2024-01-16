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Сегодня, 06:47

Алексей Олейник назвал Царукяна самым неудобным для Махачева соперником

Давид Хачатрян
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46-летний тяжеловес Алексей Олейник (60-17) считает, что четвертый номер рейтинга UFC в легком весе Арман Царукян (21-3), в отличие от второго номера рейтинга Джастина Гейджи (25-4), неудобен для чемпиона Ислама Махачева (25-1).

«Наверное, на данный момент Царукян — самый неудобный соперник для Махачева. Гейджи из-за недостаточного уровня борьбы, которая очень хороша у Махачева, недостаточно опасен для него. Если Ислам сработает очень хорошо, не будет заигрываться и пытаться устроить в стойке какие-то игры, спокойно сделает свою работу, связанную с борьбой, то Гейджи — достаточно неопасный соперник. А Царукян же очень крепкий и неуступчивый, с хорошим кардио, мощный и все остальное. Он достаточно неудобен», — сказал Олейник в интервью YouTube-каналу Meta MMA.

Чарльз Оливейра (34-9) и Царукян подерутся 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Победитель боя получит право драться за титул против Махачева.

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