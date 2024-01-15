Олейник заявил, что Анкалаев реализовал возможности в бою с Уокером и стал явным претендентом на титул

Бывший боец UFC, выступавший в тяжелом весе, Алексей Олейник прокомментировал исход боя россиянина Магомеда Анкалаева и бразильца Джонни Уокера.

«Эта такая победа, которая ему и была нужна, чтобы не оставалось вопросов и споров. Победить нужно было не по очкам и не каким-то запрещенным действием, а именно безоговорочно и досрочно. Такую победу нельзя оспорить. Как я и рассчитывал, Магомед был помощнее, достаточно собран, заряжен и по-спортивному зол. Анкалаев хорошо собрался на бой и на полную реализовал все свои возможности. Во всяком случае он уже участвует в гонке. Есть три примерно равнозначных человека, достойных боя с Перейрой. Магомед еще не был до боя с Уокером проявленным претендентом, а сейчас таковым стал. UFC будет выбирать кого-то из этих бойцов. Это уже очень крутой шанс. Магомед растет и мне показалось, что по собранности и настрою на бой он был лучше готов, чем несколько месяцев назад, когда они начали в первый раз драться с Уокером. Он был настроен гораздо мощнее, а к чемпионскому бою должен еще мощнее подготовиться», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.

Анкалаев победил Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.