Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:00

Олейник заявил, что Анкалаев реализовал возможности в бою с Уокером и стал явным претендентом на титул

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший боец UFC, выступавший в тяжелом весе, Алексей Олейник прокомментировал исход боя россиянина Магомеда Анкалаева и бразильца Джонни Уокера.

«Эта такая победа, которая ему и была нужна, чтобы не оставалось вопросов и споров. Победить нужно было не по очкам и не каким-то запрещенным действием, а именно безоговорочно и досрочно. Такую победу нельзя оспорить. Как я и рассчитывал, Магомед был помощнее, достаточно собран, заряжен и по-спортивному зол. Анкалаев хорошо собрался на бой и на полную реализовал все свои возможности. Во всяком случае он уже участвует в гонке. Есть три примерно равнозначных человека, достойных боя с Перейрой. Магомед еще не был до боя с Уокером проявленным претендентом, а сейчас таковым стал. UFC будет выбирать кого-то из этих бойцов. Это уже очень крутой шанс. Магомед растет и мне показалось, что по собранности и настрою на бой он был лучше готов, чем несколько месяцев назад, когда они начали в первый раз драться с Уокером. Он был настроен гораздо мощнее, а к чемпионскому бою должен еще мощнее подготовиться», — приводит слова Олейника MMA.Metaratings.ru.

Анкалаев победил Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/oleinik-ankalaev-realizoval-svoi-vozmozhnosti-v-boyu-s-uokerom-i-stal-yavnym-pretendentom-na-titul-324099/
Алексей Олейник
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Биатлонистки Тильда Йоханссон, Хло Шевелье и Анна Вайдель объявили о паузе в карьере
Александр Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России
Названа причина смерти каскадера Захаренкова
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Бастрыкин сообщил об уплате Чекалиными долга по налогам в 504 млн рублей
ABC сообщил о решении Австралии утилизировать ранее обещанные Украине вертолеты
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер Токова: «Анкалаев спокойно пройдет Перейру нокаутом»

Камил Гаджиев: «Анкалаеву не дадут бой за титул»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости