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Сегодня, 11:22

Тренер Токова: «Анкалаев спокойно пройдет Перейру нокаутом»

Давид Хачатрян
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Расул Магомедалиев, тренер Анатолия Токова (29-3), считает, что третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе россиянин Магомед Анкалаев (18-1) досрочно победит чемпиона дивизиона Алекса Перейру (9-2).

«Для Анкалаева Перейра — не соперник. Он спокойно пройдет Перейру нокаутом. Вообще без проблем. Перейра — очень медленный, бьет одиночные удары, их все бойцы уже знают. Анкалаев без проблем может выиграть нокаутом. По борьбе он на три головы выше Перейры. Я думаю, что он в стойке сможет без проблем выиграть. Главное, насколько сильно он будет хотеть выиграть этот бой. От этого многое зависит», — сказал Магомедалиев в интервью «СЭ».

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

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