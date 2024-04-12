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Олейник считает Царукяна фаворитом поединка с Оливейрой в турнире UFC 300

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Российский боец Алексей Олейник высказался о предстоящем поединке между Арманом Царукяном и Чарльзом Оливейрой.

Бой состоится 14 апреля в турнире UFC 300.

«Царукян сейчас заряжен, он на росте, на подъеме. По нему видно, что он голоден и до боя, и до побед. У Оливейры все есть крепчайший, сильный, техника обалденная. Но он не голодный. Мой вердикт: Арман должен победить. Я бы ставил на технический нокаут от Царукяна. Процентов 60 дал бы на ТКО, процентов 30 на решение», — цитирует Олейника «РБ Спорт».

В своей карьере 27-летний Царукян одержал 21 победу и потерпел 3 поражения. На счету 34-летнего Оливейры 34 победы и 9 поражений.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Олейник
Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
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