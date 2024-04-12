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Бо Никал — Коди Брендедж: дата и время начала боя турнира UFC 300

Никал и Брендедж подерутся 14 апреля на турнире UFC 300
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Бо Никал.
Бо Никал.
Фото Global Look Press

Американский средневес Бо Никал проведет бой против соотечественника Коди Брендеджа на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе в ночь на 14 апреля. Их поединок на территории спортивного комплекса «Ти-Мобайл Арена» начнется около 05.00 по московскому времени.

У 28-летнего Никала в смешанных единоборствах пять побед в пяти поединках. В последний раз американец дрался 8 июля 2023 года. Тогда на турнире UFC 290 Бо победил техническим нокаутом Валентайна Вудберна.

На счету 29-летнего Брендеджа в ММА — семь побед и шесть поражений. Его последний поединок прошел 2 декабря 2023 года на турнире UFC on ESPN 52. Тогда Коди нокаутировал в первом раунде Зака Риза.

Бесплатная видеотрансляция боя Никал — Брендедж пройдет в прямом эфире на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Весь турнир UFC 300 покажут также по подписке в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

На сайте «СЭ» проведут текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира UFC 300.

UFC 300, ключевая информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Бо Никал
Коди Брандэйдж
UFC
ММА
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