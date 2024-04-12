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Сегодня, 17:10

Чарльз Оливейра — Арман Царукян: дата и время начала боя турнира UFC 300

Оливейра и Царукян подерутся 14 апреля в турнире UFC 300
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец UFC Чарльз Оливейра.
Чарльз Оливейра.
Фото Global Look Press

Экс-чемпион UFC в легком весе из Бразилии Чарльз Оливейра подерется с российским бойцом армянского происхождения Арманом Царукяном в турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля. Их поединок на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) начнется примерно в 05.30 по московскому времени.

На счету 34-летнего Оливейры в ММА — 34 победы, девять поражений, и один поединок был признан несостоявшимся. У 27-летнего Царукяна в смешанных единоборствах — 21 победа и три поражения.

Смотреть видеотрансляцию боя Чарльз Оливейра — Арман Царукян можно будет в прямом эфире и бесплатно на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец». С помощью подписки любой зритель сможет увидеть весь турнир 14 апреля в Неваде в онлайн-сервисе UFC Fight Pass.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий турнира UFC 300 с участием Царукяна и Оливейры, а также других противостояний вечера ММА в Лас-Вегасе.

UFC 300, ключевая информация: кард боев турнира и где смотреть трансляцию

Арман Царукян
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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