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Куниев выиграл у Алмейды и одержал свою первую победу в UFC

Павел Лопатко
Жаилтон Алмейда и Ризван Куниев.
Фото UFC

Российский боец Ризван Куниев победил бразильца Жаилтона Алмейду на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе.

Поединок в тяжелом весе продолжался три раунда и завершился победой 32-летнего Куниева по очкам. Этот выигрыш стал для него первым в UFC.

Куниев выиграл свой 12-й поединок в профессиональных ММА при трех поражениях и одной ничьей (еще один бой не состоялся). У его 34-летнего соперника пять поражений при 22 победах.

ММА UFC: Алмейда — Куниев

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Жаилтон Алмейда
Ризван Куниев
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