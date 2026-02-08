Куниев выиграл у Алмейды и одержал свою первую победу в UFC

Российский боец Ризван Куниев победил бразильца Жаилтона Алмейду на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе.

Поединок в тяжелом весе продолжался три раунда и завершился победой 32-летнего Куниева по очкам. Этот выигрыш стал для него первым в UFC.

Куниев выиграл свой 12-й поединок в профессиональных ММА при трех поражениях и одной ничьей (еще один бой не состоялся). У его 34-летнего соперника пять поражений при 22 победах.

ММА UFC: Алмейда — Куниев