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Сегодня, 06:15

Мовсар Евлоев дал прогнозы на бои Холлоуэй — Гейджи и Стрикленд — Дю Плесси

Давид Хачатрян
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Девятый номер рейтинга UFC в полулегком весе Мовсар Евлоев (17-0) считает, что обладатель титула BMF Джастин Гейджи (25-4) побьет экс-чемпиона в полулегком весе Макса Холлоуэя (24-7), а действующий чемпион в среднем весе Шон Стрикленд (28-5) — Дю Плесси (28-5).

«Макс Холлоуэй — легенда полулегкого дивизиона и, конечно, я мечтаю сразиться с ним, — сказал Евлоев на пресс-конференции UFC. — Надеюсь, он вернется из легкого веса в полулегкий, потому что он маленький для легкого веса и его удары там не такие сильные. Макс — хороший боец, но я предполагаю, что Гейджи сохранит свой пояс.

Прогноз на бой Стрикленда и дю Плесси? Я не смотрел боев дю Плесси. Кажется, он борец, но Стрикленд — стабильный боец. К тому же он комфортно чувствует себя в пяти раундах. Думаю, 60 на 40 в пользу Стрикленда".

Арнольд Аллен (19-2) и Евлоев подерутся 20 января на UFC 297 в Торонто, Канада. Евлоев провел в UFC семь боев и все победил решением судей.

Джастин Гейджи
Дрикус Дю Плесси
Макс Холлоуэй
Мовсар Евлоев
Шон Стрикленд
UFC
ММА
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