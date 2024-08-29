Михайн Лопес: «В ММА не пойду. Хабиб? Не знаю, кто это»

Пятикратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Михайн Лопес в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о том, может ли он перейти в смешанные единоборства.

— Есть ли какая-то сумма или предложение, которые могут заинтересовать вас самого выступить по ММА?

— Я сделал все что нужно в моей спортивной карьере и не собираюсь ничего больше делать ни в борьбе, ни где-либо еще.

— В России сейчас самый популярный спортсмен — Хабиб Нурмагомедов. Вы его знаете?

— Нет.

— UFC не смотрите?

— Нет.

Лопес выигрывал золото в тяжелом весе турнира по греко-римской борьбе на Играх в Пекине-2008, Лондоне-2012, Рио-2016, Токио-2020 и Париже-2024.