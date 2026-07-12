Менеджер Нурмагомедова Абдель-Азиз о поражении Макгрегора: «Это все вина Хабиба»

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, саркастично отреагировал на поражение ирландца Конора Макгрегора от американца Макса Холлоуэя в главном событии турнира UFC 329 в Лас-Вегасе.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде — Макгрегор на старте поединка попытался ногой в прыжке ударить соперника и получил травму ноги при приземлении.

«Это все вина Хабиба», — написал Абдель-Азиз в соцсетях.

На счету 34-летнего Холлоуэя теперь 28 побед при 9 поражениях в ММА. 37-летний Макгрегор потерпел седьмое поражение (третье подряд) при 22 победах в смешанных единоборствах.