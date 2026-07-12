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Макгрегор о поражении от Холлоуэя: «Не было никаких травм перед боем. Только слово «ад» описывает мое состояние»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Ирландский боец Конор Макгрегор рассказал о своем состоянии после поражения от американца Макса Холлоуэя в главном событии турнира UFC 329 в Лас-Вегасе.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде — Макгрегор на старте поединка попытался ногой в прыжке ударить соперника и получил травму ноги при приземлении.

«Никаких травм перед боем у меня не было. На протяжении всего лагеря, а также за кулисами перед поединком я спокойно бил ногами, опирался на ногу и выпрыгивал. Это произошло совершенно неожиданно. Сейчас у меня невероятно тяжелое состояние. Единственное слово, которым я могу его описать, — это ад», — написал Макгрегор в соцсетях.

На счету 34-летнего Холлоуэя теперь 28 побед при 9 поражениях в ММА. 37-летний Макгрегор потерпел седьмое поражение (третье подряд) при 22 победах в смешанных единоборствах.

Конор Макгрегор.Конор проиграл за 65 секунд! Холлоуэю даже не пришлось напрягаться

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Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
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