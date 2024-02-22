Хорхе Масвидаль: «Я бы искромсал Гейджи»

Обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль (35-17) уверен, что он бы победил другого обладателя титула BMF — Джастина Гейджи (25-4).

«Когда я завоевал пояс BMF, Дана сказал, что больше этот пояс разыгрываться не будет. Джастин хорош, он победил настоящего убийцу Дастина Порье. Но если бы вы поставили BMF против BMF, если бы вы поставили меня против Гейджи, я бы сломал его чертову глазную орбиту, и я бы, черт возьми, искромсал его. Надеюсь, это когда-нибудь произойдет», — сказал Масвидаль в интервью Lowkick MMA.

Гейджи подерется с Максом Холлоуэем (24-7) за титул BMF 13 апреля на UFC 300, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.