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22 февраля, 18:22

Бадаев: «Копылову не стоило отдавать Эрнандесу пространство. Надо было самому начинать атаки»

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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бабаев назвал главную ошибку Романа Копылова в бою с Эрнандесом.

«Копылову не стоило отдавать сопернику пространство. Стоило самому начинать атаки и бить в центре, не давать себя прижимать, действовать с позиции силы. Защита у Романа неплохая, но всему есть предел, когда на тебя давят. Рано или поздно оборона даст сбой», — приводит слова Бадаева MMA. Metaratings.ru.

18 февраля Копылов проиграл американцу Энтони Эрнандесу в поединке в турнире UFC 298. Бой завершился удушающим приемом во втором раунде.

Всего в карьере 32-летнего россиянина 14 поединков, в 12 из которых он одержал победу.

Источник: Metaratings
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