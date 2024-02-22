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22 февраля, 14:15

Наимов: «Посмотрел бой Макгрегора и Диаса. Подумал, почему бы не попробовать себя в смешанных единоборствах»

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Таджикский боец UFC Мухаммад Наимов рассказал о том, как началась его карьера в смешанных единоборствах.

«Когда я был три месяца во Флориде в 2016 году, там был бой Нейта Диаса и Конора Макгрегора. Все места были заняты, все билеты распроданы. Я сам себе сказал: почему бы не попробовать? Я говорил себе, что хоть у меня нет борьбы и грэпплинга, но зато есть дух. Почему не попробовать себя?» — приводит слова Наимова MMA.Metaratings.ru.

В своей профессиональной карьере 29-летний Наимов провел 13 боев. Таджикский боец одержал 11 побед. Последний поединок спортсмена прошел 21 октября 2023 года. Тогда Наимов по итогам 5 раундов победил англичанина Натаниэля Вуда.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Конор Макгрегор
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