Макгрегор объявит о следующем бое в новогоднюю ночь

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, когда сообщит о своем следующем бое.

«Я объявлю дату своего боя и соперника в новогоднюю ночь. Это величайшее возвращение в истории спорта», — написал Макгрегор в своем аккаунте в соцсетях.

Главным кандидатом на поединок с ирландцем является Майкла Чендлер, бой с которым должен состояться 13 апреля следующего года на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе.

На счету 35-летнего Макгрегора 22 победы и 6 поражений в ММА. Он провел свой последний бой в июле 2021 года — тогда Конор уступил Дастину Порье техническим нокаутом из-за травмы ноги.