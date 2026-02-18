Махачев заявил, что с высокой вероятностью проведет бой в Белом доме

Российский чемпион UFC в полусреднем весе Ислам Махачев заявил, что с высокой вероятностью проведет поединок на турнире в Белом доме.

Мероприятие запланировано на 14 июня и будет приурочено к 250-летней годовщине подписания Декларации независимости.

«По бою в Белом доме еще идут переговоры. Моя дата поединка — рядом с этим турниром. Пока бой в Белом доме — это максимально вероятный вариант. У меня есть [нигериец] Камару Усман, [ирландец] Иан Гэрри, [эквадорец Майкл] Моралес в качестве потенциальных соперников. Это сейчас обсуждается», — приводит слова Махачева ТАСС.

16 ноября Махачев победил австралийца Джека Деллу Маддалену в главном поединке UFC 322. Он завоевал пояс в полусреднем весе и стал первым двойным чемпионом UFC из России.