Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко (65-15) объяснил, почему понимает поступок Сергея Павловича (18-3), который оттолкнул Александра Волкова (38-10) после боя.

«Да что подходить? Ну расстроился, ничего такого Серега не имел личного, я считаю. Просто расстроился, нос разбит, может, даже сломан, кровь. Когда ты видел его в крови? Часто бывает, ты и так злой на себя, а к тебе еще что-то подходят, говорят. Ну я тоже иногда психую, когда проигрываю. Знаешь, нужно подбирать момент подхода. Вот люди не понимают. У человека не пошло, он, я уверен, в большей степени злой на себя. Я просто был в таких же ситуациях. Ты стоишь, понимаешь, у меня был бой против Магомеда Исмаилова, я на себя знаешь, почему злой был? Потому что думал, ну нафига я вышел со сломанным носом? У Сереги похожая ситуация, ему разбили нос. У тебя кровь бежит, сломан нос, а к тебе еще что-то подходят и что-то говорят, ну не хочешь ты это слушать. Будет совершенно другое состояние, если на утро они встретятся. Не будет его Серега толкать», — сказал Шлеменко Александру Лютикову.

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.