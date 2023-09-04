Магомед Магомедов считает, что UFC в феврале сделает бой Павловичу с Ганом



Старший тренер сборной Москвы Союза ММА России Магомед Магомедов считает, что UFC в случае победы Джона Джонса над Стипе Миочичем проведет бой за временный титул между Сергеем Павловичем и Сирилом Ганом.

«Павлович страхует чемпионский бой в ноябре. Думаю, что в январе-феврале могут сделать поединок за звание временного чемпиона. Если сейчас выиграет Джон Джонс, он будет отдыхать и гулять до лета. Дана Уайт всегда выполняет его капризы. Это его детище, которое он создал, и которое приносит большие деньги. Сергею нет смысла в Лос-Анджелесе сидеть без боев. Год простоя и выйти против Джона Джонса — это не то. Нужно подраться, продышаться и посмотреть, в чем можно добавить. Поэтому считаю, что в районе февраля Павловичу и Гану сделают бой за временный пояс», — цитирует Магомедова MMA.Metaratings.ru.

Павлович в апреле 2023 года одержал победу над американцем Кертисом Блейдсом на турнире UFC Fight Night 222. Всего на счету 31-летнего российского бойца 18 побед и 1 поражение.