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Камил Гаджиев назвал самого опасного соперника для Сергея Павловича

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев считает, что четвертый номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (13-3) представляет угрозу и для Сергея Павловича (18-1), и для экс-чемпиона в полутяжелом и действующего чемпиона в тяжелом весе Джона Джонса (27-1).

«Павлович будет страховать бой Джонса и Миочича. Это правильное решение. Кто, если не Серега, должен страховать? Желать людям травмироваться некорректно, но, давайте объективно, нам было бы интереснее, если бы против Джонса дрался Павлович.

Но есть еще Том Аспиналл. Я, на самом деле, считаю Аспиналла самым опасным человеком в тяжелом дивизионе, и для Джонса, и для Павловича это был бы самый серьезный соперник. Аспиналл в стороне не остался и сказал, что хочет драться с Павловичем. С одной стороны, крутейший бой, с другой — если мы хотим видеть Серегу в бою за титул, то лучше, чтобы он в этот бой прошел напрямую», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Аспиналл победил Марчина Тыбуру (24-8) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.

Камил Гаджиев
Сергей Павлович
Том Аспиналл
UFC
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