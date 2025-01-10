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Магомед Магомедов назвал причины успеха Хабиба Нурмагомедова

Даниил Аршавский
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Российский тренер и менеджер бойцов Магомед Магомедов рассказал, как тренировался экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

«Многие не знают, что Хабиб Нурмагомедов не сидел в одном зале у отца. Он тренировался в ШВСМ по вольной борьбе и много времени проводил там. Потом он ходил к заслуженному тренеру России по дзюдо Джафару Джафарову, где научился делать броски из стойки. Он как самоучка научился грепплингу, притом, что у него не было профильного тренера», — цитирует Магомедова Vprognoze.ru.

36-летний экс-чемпион UFC в легком весе не потерпел ни одного поражения за 29 боев в карьере. Спортсмен завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэйтжи.

В ночь на 19 января Нурмагомедов выступит секундантом троих бойцов на турнире UFC 311.

Источник: Vprognoze.ru
Магомед Магомедов
Хабиб Нурмагомедов
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