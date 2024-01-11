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Допинг

Сегодня, 08:25

Магомед Анкалаев получил фирменную куртку от USADA за 50 подряд чистых допинг-тестов

Давид Хачатрян
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Магомед Анкалаев.
Фото Соцсети

Третий номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (17-1) получил именную куртку от Антидопингового агентства США (USADA), которую дарят тем бойцам, которые успешно прошли 50 допинг-тестов.

«Я всегда за чистый спорт, поэтому все заслуженно. Мне очень приятно находиться здесь. Мы прошли долгий путь, всем спасибо», — сказал боец.

Анкалаев подерется с Джонни Уокером (21-7) 13 января на UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе, США.

Магомед Анкалаев
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