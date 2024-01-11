Вейли Чжан подерется с Янь Сяонань 13 апреля на UFC 300

Чемпионка соломенного веса UFC Вейли Чжан (24-3) подерется со своей соотечественницей Янь Сяонань (18-3) 13 апреля на UFC 300 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США. Этот бой станет первым в истории UFC, где за титул подерутся два китайских спортсмена. Об этом сообщил Дана Уайт в соцсети X.

Чжан победила Аманду Лемос (13-3) единогласным решением судей (50-43, 50-44, 49-45). Бой состоялся 19 августа 2023-го на UFC 292 в Бостоне, США.

Сяонань идет на серии из двух побед. В прошлом бою она одолела Джессику Андраде (25-12) нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 6 мая 2023-го на UFC 288 в Ньюарке, США.