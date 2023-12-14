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Сегодня, 09:30

Ковингтон ответил, готов ли он драться с Шавкатом Рахмоновым

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон (17-3) заявил на пресс-конференции, что ему без разницы, против кого защищать пояс чемпиона

— Шавкат Рахмонов сказал, что в следующем году он привезет пояс в Казахстан. Готов ли ты встретится с ним, когда станешь чемпионом?

— Я буду драться с тем, с кем меня поставит UFC. Будь то это крыса Ислам [Махачев] или гребаный Шон Стрикленд, я знаю одно: я сделаю полусредний дивизион снова великим. Я здесь надолго, и если эти парни хотят драться со мной, им придется прийти в мой дивизион.

Леон Эдвардс (21-3) и Ковингтон подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Шавкат Рахмонов (17-0) и Стивен Томпсон (17-6) подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Колби Ковингтон
Шавкат Рахмонов
UFC
ММА
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