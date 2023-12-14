Шавкат Рахмонов: «Для меня конина — лучшее мясо в мире»

Пятый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Шавкат Рахмонов (17-0) признался, что любит есть конину.

«Для меня конина — лучшее мясо в мире, потому что оно самое вкусное. В ней гораздо больше витаминов [чем в другом мясе]. Каждый казах не представляет своей жизни без конины», — сказал Рахмонов в интервью Morning Kombat.

Рахмонов и Стивен Томпсон (17-6) подерутся на последнем номерном турнире года — UFC 296, который состоится 16 декабря на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.