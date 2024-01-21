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Корешков считает, что Аллен нанес как минимум три запрещенных удара в голову Евлоева

Алина Савинова
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Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков прокомментировал победу россиянина Мовсара Евлоева над британцем Арнольдом Алленом.

«Мовсар победил уверенно, несмотря на тяжелый бой. Аллен неплохо двигался в стойке, не давал по себе прицелиться. Тяжело было к нему подобраться. Рычаги у него длиннее, он хорошо двигался. Планировал держать дистанцию и расстреливать. Что-то получилась. Но не все. Евлоев умело сокращал дистанцию и заходил в борьбу. Заключительный отрезок больше складывался в пользу Аллена. И колено. Понятно, что Арнольд нарушил правила, потому что третья точка у Евлоева была. Удары британца не были законными. Рефери отреагировал, не дал желтую карточку, хотя многие ожидали этого, потому что удар не единичный. Как минимум три удара дошли до цели, когда рука Мовсара была на настиле», — цитирует Корешкова MMA.Metaratings.ru.

Евлоев победил Аллена (19-3) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28). Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто (Канада).

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/koreshkov-allen-nanes-kak-minimum-tri-zapreshennykh-udara-v-golovu-evloeva-326065/
Андрей Корешков
Мовсар Евлоев
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