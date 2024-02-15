Роман Копылов: «Никогда не буду кипишевать на стердауне. Люди будут смеяться»

Российский средневес UFC Роман Копылов (12-2) заявил, что он спокойный человек и поэтому не хочет устраивать конфликты на битве взглядов. Об этом Копылов сказал в интервью «СЭ».

— А вот ты можешь себе представить, чтобы ты достаточно агрессивно повел себя на битве взглядов, допустим, завтра или перед каким-либо еще боем в UFC, потому что на одной битве взглядов можно весь бой раскрутить очень хорошо?

— Не, не могу представить.

— А почему так?

— Я спокойный человек. Я выхожу так... С добротой какой-то. А если я начну это делать, мне кажется, просто люди будут смеяться, скажут: «Е-мае, уберите, пожалуйста, его с телевизора, что он делает?»

Копылов подерется с 13-м номером рейтинга в среднем весе американцем Энтони Эрнандесом (11-2) 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США. Таким образом, Копылов заменит своего соотечественника Икрама Алискерова (15-1), который выбыл из боя из-за стафилококка.