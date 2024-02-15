Белал Мухаммад: «Махачев каждый день на тренировке делал мне болевой»

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад (23-3) признался, что действующий чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев (25-1) успешно проводил ему болевые приемы.

«Да, я считаю, что Ислам — номер один в рейтинге pound for pound. Он определенно может стать одним из лучших в истории. Его основным спарринг-партнером был Хабиб, поэтому эти парни намного лучше всех остальных. Я видел, как другие бойцы UFC тренировались с ними, а на следующий день не появлялись в зале.

Каждую тренировку Ислам делал мне болевой. И я думал: «Мужик, неужели я действительно отстой? Неужели я не на том уровне?» Но я полагаю, что эти парни просто на другом уровне, чем все остальные», — сказал Мухаммад в подкасте Overdogs.

Махачев в реванше с Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября 2023-го на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.