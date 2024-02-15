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15 февраля, 08:04

Роман Копылов: «Хотелось бы быть разносторонним бойцом»

Давид Хачатрян
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Российский средневес UFC Роман Копылов (12-2) признался, что хотел бы иметь в своем арсенале нестандартные удары. Об этом Копылов сказал в интервью «СЭ».

— Какой техникой ты еще хотел бы овладеть?

— Какими-то нестандартными ударами. Я всегда говорю, что нестандартные вещи соперника сбивают. Чем разнообразнее, тем сложнее для соперника. Если ты знаешь, что он один удар бьет, например, задний боковой, ты понимаешь, что просто один удар контролируй, а другие восемь ударов угрозы не принесут, что тут сложного? А если он бьет и руками, и ногами, и может проход сделать, то тут уже совсем другое. В бою сложнее психологически, выносливость тратишь, потому что надо следить за всем. Вот хотелось бы быть разносторонним бойцом.

Копылов подерется с 13-м номером рейтинга в среднем весе американцем Энтони Эрнандесом (11-2) 17 февраля на UFC 298 в «Хонда-центре» в Анахайме, США. Таким образом, Копылов заменит своего соотечественника Икрама Алискерова (15-1), который выбыл из боя из-за стафилококка.

Роман Копылов
UFC
ММА
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