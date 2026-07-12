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У Макгрегора подозрение на разрыв крестообразной связки после поражения от Холлоуэя

Игнат Заздравин
Корреспондент

Глава UFC Дана Уайт рассказал о травме ирландца Конора Макгрегора, которую он получил в поединке против американца Макса Холлоуэя в главном событии турнира UFC 329 в Лас-Вегасе.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде — Макгрегор на старте поединка попытался ногой в прыжке ударить соперника и получил травму ноги при приземлении.

«Как минимум, я ожидал увидеть войну в первом раунде...Мы предполагаем, что у Конора разрыв передней крестообразной связки. Врачи думают то же самое», — приводит слова Уайта Championship Rounds

Холлоуэй сумел взять реванш за поединок 13-летней давности — в августе 2013 года Макгрегор победил единогласным решением судей. Сам Макгрегор провел первый бой после поражения от Дастина Порье в 2021 году.

Конор Макгрегор.Конор проиграл за 65 секунд! Холлоуэю даже не пришлось напрягаться

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Конор Макгрегор
Макс Холлоуэй
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