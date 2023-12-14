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Сен-Пьер: «Когда вы занимаетесь любовью с женщиной другой национальности, делайте это хорошо. Ведь вы представляете целую страну»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) пошутил в соцсети X на тему любви.

«Когда вы занимаетесь любовью с женщиной другой национальности, делайте это хорошо. Ведь вы представляете целую страну», — написал канадец.

Сен-Пьер ушел из UFC в 2013 году, однако в 2017-м вернулся на один бой против Майкла Биспинга (30-9), победив британца сабмишном в третьем раунде.

Жорж Сен-Пьер
ММА
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