Сен-Пьер: «Когда вы занимаетесь любовью с женщиной другой национальности, делайте это хорошо. Ведь вы представляете целую страну»

Экс-чемпион UFC в полусреднем и среднем весе Жорж Сен-Пьер (26-2) пошутил в соцсети X на тему любви.

«Когда вы занимаетесь любовью с женщиной другой национальности, делайте это хорошо. Ведь вы представляете целую страну», — написал канадец.

Сен-Пьер ушел из UFC в 2013 году, однако в 2017-м вернулся на один бой против Майкла Биспинга (30-9), победив британца сабмишном в третьем раунде.