Усман: «Мне предлагали бой с дю Плесси»

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал, что ему предлагали бой с экс-чемпионом UFC в среднем дивизионе Дрикусом дю Плесси.

«Мне поступали предложения, например, бой с Дрикусом. Когда мне звонят и называют имя соперника, я всегда соглашаюсь. Но это должно быть осмысленно — если бой приведет меня к титулу, то именно этого я и хочу», — сказал Усман на подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Последний бой Усман провел 14 июня 2025 года, победив Хоакина Бакли единогласным решением судей. Поединок проходил в полусреднем весе.

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