Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 05:30

Адесанья — Стрикленд: время начала и прямая трансляция боя UFC 293

Бой Адесанья — Стрикленд пройдет в ночь на 10 сентября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press

Новозеландский чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и американский боец Шон Стрикленд проведут поединок на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия) 10 сентября. Спортсмены войдут в октагон примерно в 07.00 по московскому времени. Их бой возглавит вечер смешанных единоборств в комплексе «Qudos Bank Arena».

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию основного карда турнира UFC 293. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец» покажут в прямом эфире видеотрансляцию боя Волков — Туйваса. Смотреть поединок также можно будет по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

На счету 32-летнего Стрикленда по прозвищу «Тарзан» — 27 побед и пять поражений в ММА. В активе 34-летнего новозеландца нигерийского происхождения по прозвищу «Последний повелитель стилей» — 24 победы и два поражения.

UFC: новости и интервью бойцов, календарь турниров и рейтинги, статьи и фото в актуальном виде на сайте

0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Родившая в мае лыжница Тереза Йохауг не исключила своего возвращения в спорт
Криштиану Роналду назвал себя величайшим бомбардиром всех времен
Госдеп США пригрозил санкциями за поддержку выборов в новых регионах РФ и Крыму
В США признали мощь российской установки «Корнет»
Власти Волгоградской области сообщили о сбитом беспилотнике
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Волков — Туйваса: время начала и прямая трансляция боя UFC 293
Новости
RSS RSS
Все новости