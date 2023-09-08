Новозеландский чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья и американский боец Шон Стрикленд проведут поединок на турнире UFC 293 в Сиднее (Австралия) 10 сентября. Спортсмены войдут в октагон примерно в 07.00 по московскому времени. Их бой возглавит вечер смешанных единоборств в комплексе «Qudos Bank Arena».

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию основного карда турнира UFC 293. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец» покажут в прямом эфире видеотрансляцию боя Волков — Туйваса. Смотреть поединок также можно будет по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

На счету 32-летнего Стрикленда по прозвищу «Тарзан» — 27 побед и пять поражений в ММА. В активе 34-летнего новозеландца нигерийского происхождения по прозвищу «Последний повелитель стилей» — 24 победы и два поражения.

UFC: новости и интервью бойцов, календарь турниров и рейтинги, статьи и фото в актуальном виде на сайте