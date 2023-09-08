Российский тяжеловес ММА Александр Волков проведет бой с австралийцем Таем Туивасой в со-главном поединке турнира UFC 293 в ночь на воскресенье, 10 сентября. Спортсмены войдут в октагон примерно в 06.30 по московскому времени. Поединок пройдет на «Qudos Bank Arena» в Сиднее.

В четверг, 7 сентября, состоялась пресс-конференция перед турниром UFC 293, в рамках которой Волков и Туиваса провели дуэль взглядов.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию основного карда турнира UFC 293. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец» покажут в прямом эфире видеотрансляцию боя Волков — Туйваса. Смотреть поединок также можно будет по подписке в сервисе UFC Fight Pass.

У 34-летнего Волкова по прозвищу «Драго» в ММА — 36 побед и 10 поражений. На счету 30-летнего Туйвасы — 14 побед и шесть поражений.

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