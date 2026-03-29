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Исраэль Адесанья — Джозеф Пайфер: онлайн-трансляция боя UFC Fight Night

Исраэль Адесанья и Джозеф Пайфер проведут поединок на UFC Fight Night 271 29 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Исраэль Адесанья.
Фото Global Look Press

Нигирийский боец Исраэль Адесанья и американец Джозеф Пайфер проведут поединок в среднем весе (до 84 кг) на турнире UFC Fight Night 271 в ночь с 28 по 29 марта. Вечер ММА пройдет на арене «Клаймэт Пледж-Арена» в Сиэтле (штат Вашингтон, США). Начало главного боя — ориентировочно в 6.30 по московскому времени.

ММА UFC: Адесанья — Пайфер

За результатами вечера ММА можно следить в разделе UFC на сайте «СЭ» и нашем матч-центре. В полном объеме турнир покажут на телеканале «Матч! Боец» и платформе UFC Fight Pass. Бои основного карда будут доступны на телеканале «Матч ТВ», платформах «Кинопоиск» и Okko (в ретрансляции федерального канала).

Рекорд Адесаньи в ММА — 24-5. На счету Пайфера рекорд — 15-3.

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Исраэль Адесанья
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