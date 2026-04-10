Коста перед боем с Мурзакановым: «Ненавижу гребаных русских»

Бразильский боец Пауло Коста в преддверии боя с россиянином Азаматом Мурзакановым на UFC 327 заявил о ненависти к русским.

Поединок Косты и Мурзаканова запланирован четвертым в главном карде турнира, который пройдет в ночь с 11 на 12 апреля.

«Я в соглавном событии вечера всего с одной целью — надрать его толстую русскую задницу, поверьте мне. Я ненавижу этих гребаных русских. Третьим русским в моей карьере, возможно, будет Чимаев. Хочу, чтобы он был следующим после победы над этим толстяком», — заявил Коста на пресс-конференции.

На счету Мурзаканова 16 побед в 16 поединках в профессиональных ММА. В рекорде Косты — 15 побед и 4 проигрыша. Бойцы выступают в полутяжелом весе.

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