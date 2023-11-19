Хамзин: «Нельзя считать, что Уокер не представляет угрозы Анкалаеву»

Боец RCC Ильяс Хамзин высказался о необходимости реванша между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером.

«Конечно, Уокеру не стоило отвечать на вопрос врача, что находится в пустыне. Он должен был ответить, что находится в бою, в клетке, в октагоне. Остановка была в его интересах, а потом было актерское искусство. Реванш все расставит по своим местам. Нельзя считать, что Уокер вообще не представляет угрозы Анкалаеву. В первом поединке он сделал вид, что пропустил удар, и там колено в миллиметрах от головы Магомеда пролетело. Нестандартный и неудобный боец бразилец. Бой стоит реванша», — цитирует Хамзина MMA.Metaratings.ru.

Бой Анкалаева и Уокера, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ), был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара коленом со стороны россиянина. Второй поединок между бойцами пройдет 13 января 2024 года.