Хамзат Чимаев сменил тренера и менеджера

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал, что боец UFC Хамзат Чимаев сменил тренера и менеджера.

«Да, насколько я знаю, это так. Он мне говорил, что у него были вопросы к тренеру и менеджеру, который его подставил с биткоинами. Хамзат сказал, что он хочет видеть в своей команде людей, которым может доверять. Он говорил: «Я полностью доверял тренеру в тренировочном процессе и менеджеру в его делах. Получается, меня обманули. Я не могу больше доверять. Для меня важно доверять». Там есть еще моменты, которые происходят за кулисами. Думаю, Хамзат сам о них расскажет», — цитирует Бадаева MMA.Metararatings.ru.

26 октября Чимаев подерется с экс-чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером (26-7). Поединок пройдет на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.