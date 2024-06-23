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Сегодня, 19:46

Гончаров объяснил, почему Павлович толкнул Волкова после поражения

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров прокомментировал эпизод, в котором Сергей Павлович оттолкнул Александра Волкова после поражения в поединке на UFC on ABC 6.

«Толчок — это эмоции. Сергей выходил на бой фаворитом. Он ощущал это и не допускал иного исхода, кроме своей победы. Поэтому расстроился и дал волю эмоциям», — цитирует Гончарова MMA.Metaratings.ru.

Волков победил Павловича единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Бой состоялся 22 июня на UFC on ABC 6 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Александр Волков (единоборства)
Евгений Гончаров
Сергей Павлович
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