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Сегодня, 11:05

Генри Сехудо: «Реванш Махачева и Волкановски — это самый ожидаемый бой года»

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) поделился ожиданиями от реванша действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (24-1) и действующего чемпиона в полулегком весе Александра Волкановски (26-2).

«Александр Волкановски против Ислама Махачева — это гораздо более серьезный бой, нежели Махачева с Оливейрой, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — Их первый бой был очень близким, и я считаю, что Ислам победил, когда пересмотрел бой в записи. Махачев дрался на территории Волкановски, а теперь все поменялось, и это справедливо.

Люди говорят, мол, у Волкановски всего 11 дней на подготовку и бла-бла-бла. Но 11 дней и понимание того, что тебе нечего терять — это делает тебя еще более опасным. Я уверен, что Волкановски тренируется. Обратите внимание, что многие бойцы побеждают на коротком уведомлении, и знаете почему? Потому что они идут на больший риск и это приносит более весомую награду. Так что давайте не будем сейчас оправдываться, что у Волкановски всего 11 дней на подготовку, учитывая, что он постоянно тренируется и готовился к бою в январе 2024-го.

Более того, ему не нужно заниматься весогонкой, в отличие от Ислама, который, как и многие дагестанцы, много гоняют. Хабиб много гонял, Ислам много гоняет, они на самом деле являются полусредневесами, способными входить в лимит легкого веса.

Этот бой, по большому счету, является самым ожидаемым боем года. Я не имею ввиду популярность бойцов, вроде Конора Макгрегора, Дастина Порье или Нейта Диаса, которые просто популярны, я имею в виду чистый спорт, потому что это очень конкурентный поединок. Ребята, готовьтесь увидеть фейерверк».

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.

Александр Волкановски
Генри Сехудо
Ислам Махачев
UFC
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