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Сегодня, 13:59

Генри Сехудо назвал единственный недостаток Магомеда Анкалаева

Давид Хачатрян
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Бывший двойной чемпион UFC Генри Сехудо (16-3) считает, что третьему номеру рейтинга в полутяжелом весе россиянину Магомеду Анкалаеву (18-1) стоит научиться разговаривать на английском языке.

«Вы можете ненавидеть меня за это, но знаете что, ребята? За знание английского языка надо платить, — сказал Сехудо на своем YouTube-канале. — В этом смысле нужно быть востребованным на рынке. И я думаю, что Магомеду Анкалаеву не хватает этой одной детали. Несмотря на то что у него есть фанаты в России, ему нужно создать эту базу в США.

Знаете, почему Алекс Перейра стал популярным? Это потому, что он валит людей. Он не сабмитит людей, не делает ничего подобного. Он просто отправляет людей в мир иной своим левым хуком».

Анкалаев победил Джонни Уокера (21-8) техническим нокаутом во втором раунде. Поединок состоялся 13 января в UFC Apex в Парадайсе, США.

Генри Сехудо
Магомед Анкалаев
UFC
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