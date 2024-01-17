Бибулатов: «Валиев — сильный боец, один из лучших моих друзей за всю спортивную карьеру»

Боец клуба «Ахмат» Магомед Бибулатов высказался о подписании в дивизион Тимура Валиева.

«Тима уже немолодой. Мы с ним вместе жили, из одной тарелки кушали в Америке. Я его хорошо знаю. Сильный боец, один из лучших моих друзей за всю спортивную карьеру. Для него много интересных боев есть», — приводит слова Бибулатова MMA.Metaratings.ru.

Ранее пресс-служба лиги АСА оповестила, что боец Тимур Валиев подписал соглашение с промоушеном на четыре боя.

За свою карьеру россиянин провел 21 бой, 18 раз он побеждал и 3 раза проигрывал.