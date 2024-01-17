Молдавский: «Приблизительная дата моего боя уже известна, с соперником еще непонятно»

Российский боец Валентин Молдавский поделился планами на 2024 год и отметил, что пока не знает своего будущего соперника.

«С соперником еще непонятно, но уже известна приблизительная дата, просто я пока не могу ее назвать. Она позже, чем у Вади, бой которого уже анонсировали», — приводит слова Молдавского MMA.Metaratings.ru.

Свой последний бой Молдавский провел в августе прошлого года на турнире Bellator 298 против американца Стива Моури. Российский спортсмен выиграл единогласным решением судей.