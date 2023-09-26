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Сегодня, 13:42

Газиев рассказал, что в Дагестане считается постыдным отказаться прийти на подмогу в драке

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новичок UFC, тяжеловес Шамиль Газиев признался, что ему приходилось часто драться в детстве из-за больших габаритов.

«Жизнь любого мальчишки в Дагестане не обходится без уличных драк. Каждый занимается единоборствами и хочет быть самым сильным в классе, в школе, в универе. Почти каждый день кто-то дерется, особенно новеньким приходится с этим сталкиваться. Я тоже вырос в этой среде. Я был больше своих сверстников, и поэтому меня часто звали на подмогу, а отказать в такой ситуации — у нас считается чем-то постыдным. Поэтому драк было немало», — приводит слова Газиева MMA.Metaratings.ru.

33-летний Газиев имеет в своем активе 11 побед и ни одного поражения. 20 сентября Шамиль задушил Грега Веласко в первом раунде турнире Претендентской серии Даны Уайта и получил контракт с UFC.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gaziev-v-dagestane-schitaetsya-postydnym-otkazatsya-priiti-na-podmogu-v-drake-288428/
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