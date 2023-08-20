Гаджиев заявил, что не будет претендовать на пост главы Союза ММА России

Промоутер Камил Гаджиев не планирует претендовать на пост президента Союза ММА России.

«Я в последнее время перестал понимать, что происходит в Союзе ММА России, особенно на фоне приостановки аккредитации. У меня было ощущение, что Федор и не горит желанием этим заниматься, просто он пришел в Союз, чтобы организация была в периметре его интересов. Но очевидной для всех работы за этим не последовало. Вижу ли самого себя в руководстве? Нет, но готов быть полезен. У меня всплывает ряд фамилий в голове, но называть не буду, чтобы не вносить смуту. А структура Союза ММА России нужна», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

Емельяненко возглавлял Союз ММА России с момента создания организации в 2012 году. В октябре 2018 года он покинул эту должность, но в июне 2022 года снова был избран главой союза. 19 августа Емельяненко принял решение покинуть пост президента Союза ММА России.

Емельяненко 46 лет, на его счету 40 побед и 7 поражений в ММА, еще один бой признан несостоявшимся. Он является бывшим чемпионом организаций Pride, Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

В июне Министерство спорта РФ приостановило аккредитацию Союза ММА России на три месяца из-за трагедии, которая произошла на Открытом кубке «Спорт клуба Родина» по смешанным единоборствам. Во время одного из поединков 16-летний представитель Архаринского округа получил удар в голову, а позже скончался в реанимации.