Гаджиев о победе Яна над Ядонгом: «Он остается топом, у него есть мотивация двигаться дальше»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Петра Яна в поединке с Сонг Ядонгом на UFC 299.

«Победу Яна считаю закономерной. Было видно, что он немного волновался в первом раунде, как говорится, не мог нащупать свою игру. Но он сделал свое дело, Петр выше классом, и в таких боях должен побеждать. Пока нельзя говорить о громком возвращении, о возможном титульном бое. Но совершенно точно можно сказать, что Ян остается топом, у него есть мотивация двигаться дальше. Поздравляю Петю и всю Россию. Теперь интересно, кто будет следующим соперником у бойца», — сказал Гаджиев «СЭ».

31-летний россиянин выиграл трехраундовый бой единогласным решением судей — 29:28, 29:28, 29:28.

Ян прервал серию из трех поражений подряд. Теперь у него 17 побед и 5 поражений в профессиональной карьере в ММА.