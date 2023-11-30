Фирас Захаби объяснил, почему Хабиб лучше Махачева

Один из самых известных тренеров по MMA Фирас Захаби, который работал с экс-чемпионом UFC в полусреднем и среднем весе Жоржем Сен-Пьером (26-2), уверен, что экс-чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) как боец сильнее действующего чемпиона в легком весе Ислама Махачева (25-1).

«Хабиб не переживал, что может пропустить удар. Вот почему я думаю, что он лучше Махачева. У него был стальной подбородок. Кроме того, Хабиб никогда не показывал, что устал. Махачев же в пятом раунде в бою с Волкановски устал и лежал на земле. Я думаю, что Хабиб — боец более высокого уровня, чем Махачев», — сказал Захаби на своем YouTube-канале.

Махачев в реванше c Александром Волкановски (25-3) победил нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ. В первом бою Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48-47, 48-47, 49-46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Нурмагомедов завершил карьеру 24 октября 2020 года, когда победил Джастина Гейджи (25-4) на UFC 254. Россиянин оставил титул UFC в легком весе и ушел непобежденным.